Calciomercato Lazio, Tare guarda in Olanda per il terzino sinistro

Calciomercato Lazio, Sarri vuole un terzino per gennaio

La Lazio cerca un terzino sinistro da regalare a Maurizio Sarri nel mercato di gennaio: il ds Tare sta sondando diversi nomi, ma oltre ai soliti profili di Valeri e Parisi, l’ultima idea proviene dall’Eredivisie.

Mercato Lazio, si segue Milos Kerkez dell’AZ Alkmaar

Come riporta lalaziosiamonoi.it, si tratta di Milos Kerkez in forza all’AZ Alkmaar che si è fatto notare con la maglia dell’Ungheria di Marco Rossi proprio nel girone di Nations League vinto dall’Italia. Kerkez compirà 19 anni il prossimo novembre, non è molto alto ma è rapido e forte nel dribbling. Gli agenti del calciatore sono gli stessi di Luis Alberto ma per strapparlo in corso d’opera all’AZ serve un investimento di circa 5 milioni.