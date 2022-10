Calciomercato Milan, con Leao si tratta per il rinnovo

La società cerca di stringere i tempi

Dopo l’ultimo ma non meno importante interessamento del Manchester United per Rafael Leao, la necessità del Milan di blindare il suo attaccante ormai è una concreta priorità. Ieri ci sarebbe dovuto essere l’importante incontro con il padre del calciatore per discutere del rinnovo. Appuntamento rimandato a causa di un incontro molto più importante con Ted Dimvula, avvocato di Leao.

Una eventuale richiesta partirebbe da 7 milioni di euro, con la possibilità di diminuire la clausola rescissoria che ad oggi si aggira intorno ai 150 milioni. Il giocatore inoltre ha aperta ancora la pendenza con lo Sporting Lisbona alla quale deve corrispondere una multa insieme al Nizza di circa 20 milioni. Motivo per il quale la procedura che porterebbe al suo rinnovo appare più complicata. In ogni caso la dirigenza rossonera e Maldini sono fiduciosi e assicurano di concludere la questione entro fine anno.