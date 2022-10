Calciomercato Roma, sirene inglesi per Abraham: i dettagli

Calciomercato Roma, il futuro di Abraham potrebbe essere ancora in Inghilterra

Nonostante un avvio di stagione in chiaroscuro, il nome di Tammy Abraham è sempre legato a voci di mercato che lo spingono lontano dalla Roma. Il Chelsea mantiene sempre il diritto di recompra sul cartellino dell’inglese per la cifra di 80 milioni, ma ora spunta un nuovo pretendente per il centravanti.

Mercato Roma, il Manchester United si fa avanti per Abraham

Secondo i media inglesi, il Manchester United ha mostrato interesse per l’inglese: l’allenatore Erik Ten Hag è alla ricerca di una nuova punta, vista la situazione controversa nata con Cristiano Ronaldo e la poca affidabilità di Martial. La Roma attualmente non ha intenzione di vendere il suo centravanti, ma in ogni caso la cifra non sarà inferiore agli 80 milioni.