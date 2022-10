Juventus, segnali incoraggianti

Primo allenamento parziale con la squadra per l'asso bianconero

La società lo attende a braccia aperte

Ottime notizie giungono da casa Juve. Il fuoriclasse francese campione del mondo Paul Pogba ha ripreso ad allenarsi col gruppo. Parzialmente è vero ma la ora la speranza di vederlo rientrare prossimamente sta diventando pian piano un realtà. Oltre a lui mister Allegri spera di poter tornare a contare quanto prima possibile anche su Federico Chiesa, magari proprio contro la prossima sfida con l’Empoli.

Per il francese invece le date più plausibili sono o il 2 novembre per la gara di Champions contro il Psg oppure qualora non dovesse farcela, il 6 novembre contro l’Inter nel Derby d’Italia.