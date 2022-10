Lazio, oggi il responso su Immobile. Spunta il vice a sorpresa

Spunta il nome del vice Immobile

Immobile tiene in ansia Sarri ed il mondo Lazio, oggi in programma nuovi esami che dovrebbero chiarire l’entità dell’infortunio e soprattutto i tempi di recupero. Intanto spunta a sorpresa il nome del possibile sostituto, è un ex nazionale. Il nome di Simone Zaza è caldo, l’ex Torino è svincolato e potrebbe esser tesserato subito dalla Lazio senza attendere la sessione invernale, un nome a sorpresa ed una soluzione low cost per poter ovviare all’assenza di Immobile. Per ora un’idea, nelle prossime ore si attendono sviluppi.