News Milan, paura in casa Hernandez: rapinatori strattonano la moglie

News Milan, shock per Theo Hernandez

Il terzino sinistro del Milan è stato vittima di una rapina in casa propria. La rapina è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri mentre il giocatore si apprestava a lasciare la villa. I rapinatori erano armati e sono entrati scavalcando e dal giardino. In casa, però, erano rimasti la moglie e il primogenito Theo Jr. che, fortunatamente, sono rimasti illesi. Secondo le prime ricostruzioni nel tentativo di aprire la cassaforte uno dei rapinatori ho strattonato la moglie per aumentare la paura. Quattro erano gli uomini che hanno effettuato la rapina, non si sa ancora l’esatto importo rubato ma si parla di parecchi mila euro. Un colpo ben studiato che è andato, putroppo, a segno.