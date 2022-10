Spezia-Brescia, probabili formazioni e dove vederla

Dopo aver superato in scioltezza rispettivamente Como e Pisa, lo Spezia e il Brescia si affrontano nei sedicesimi di finale della Coppa Italia. I liguri arrivano dopo un pari ottenuto contro la Cremonese che lascia gli aquilotti fuori dalla zona rossa. Gotti dovrebbe riproporre Nzola e Gyasi in attacco, come in campionato. Il Brescia, invece, ha fatto un ottimo avvio di campionato e sogna di fare il colpaccio sovvertendo il pronostico in coppa.

Spezia-Brescia, probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Dragowski, Amian, Caldara, Ampadu, Nikolau, Bourabia, Kiwior, Agudelo, Holm, Nzola, Gyasi

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini, Mangraviti, Adorni, Papetti, Jallow, Bisoli, Viviani, Bertagnoli, Galazzi, Moreo, Aye

Spezia-Brescia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su Italia 1.