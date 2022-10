Udinese-Monza, probabili formazioni e dove vederla

La serata del mercoledì sera sarà dedicata alla sfida tra Udinese e Monza. I bianconeri, una delle squadre più in forma del campionato, vuole passare il turno. Sottil però cambierà qualcosa nelle scelte iniziali con Success che potrebbe rilevare Beto e Walace e Arslan che si muoveranno in mezzo al campo. Nel Monza, opportunità per Cragno, mentre in avanti potrebbe essere l’ora di Mota Carvalho.

Udinese-Monza, probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Success, Deulofeu.

Monza (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Valoti, Rovella, D’Alessandro; Colpani, Caprari; Mota Carvalho

Udinese-Monza, dove vederla