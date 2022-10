Calciomercato Inter, Inzaghi ha chiesto alla società un attaccante

Inzaghi vuole ringiovanire l'attacco nerazzurro dopo che in estate sono sfumati due colpi

Calciomercato Inter, 2 gli obiettivi sfumati in estate

Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo primario dell’Inter sarebbe quello di ringiovanire l’attacco. Il quotidiano ha messo in evidenza come l’Inter già quest’estate avesse provato a realizzare quest’obiettivo, ma senza riuscirsi. I nerazzurri avevano messo gli occhi su Raspadori e Scamacca, ma entrambi hanno scelto una strada diversa da quella nerazzurra.

Calciomercato Inter, ecco chi potrebbe partire

L’obiettivo della squadra di Inzaghi è quello di investire sul mercato degli attaccanti senza però sacrificare troppo. Le prestazioni di Correa stanno scontentando sia Inzaghi che i tifosi e l’argentino potrebbe essere uno dei giocatori “sacrificati” per quanto riguarda il reparto l’offensivo. L’avanzata età è un fattore che non giova a Edin Dzeko e, dunque, anche il bosniaco potrebbe essere sacrificato in vista dell’arrivo di un giovane attaccante.