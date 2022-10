Calciomercato Inter, Lukaku e un amore nerazzurro

Dirigenza al lavoro per il discorso cifre

Lukaku sposa l’Inter e l’Inter sposa Lukaku. Almeno questo è quello che si evince dalla Gazzetta dello Sport. Sembrerebbe infatti che il Chelsea avrebbe letteralmente liberato l’attaccante belga a titolo definitivo. Ciò consentirebbe di conseguenza ai neroazzurri di rinnovare il prestito anche per il 2023 per poi procedere nel 2024 con il riscatto del calciatore. Da decidere ancora a che prezzo tutto ciò ma poco male; la possibilità di puntare su Lukaku ora e nel futuro sembra ormai diventata quasi una certezza concreta.

Calciomercato Inter, tante le idee per l’attacco

Con Lukaku a vita all’Inter e Lautaro che molto probabilmente resterà anche per la prossima stagione, rimane in ogni caso la necessità di andare a rinforzare il reparto offensivo con dei nuovi innesti. Dzeko infatti, prossimo alla scadenza di contratto, non rinnoverà e Correa molto probabilmente, viste anche le sue prestazioni non del tutto convincenti, sarà destinato a partire. Due slot vuoti che dovranno essere occupati. Il nome più gettonato resta Jonathan David, sogno di Marotta da tempi non sospetti. Più abbordabile Thuram, attaccante del Borussia M’gladbach.