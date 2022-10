Calciomercato Juventus, il dopo Szczesny lo manda Gattuso: i dettagli

Comincia l’era dei georgiani in Serie A

Occhi puntati sulle giovani promesse per far tornare grande la Juve. Dopo Kvaratskhelia un altro georgiano è pronto a sbarcare in Serie A. Si tratta di Giorgi Mamardashvili, pagato 800 mila euro e arrivato come quarto portiere ora ha una clausola da quasi 100 milioni grazie a Rino Gattuso. Il tecnico del Valencia ha preso parte a un siparietto simpatico con il suo pupillo raccontato in conferenza stampa prima della sfida col Siviglia dove Rino gli avrebbe dato un “ceffone” in virtù delle scuse del proprio portiere dopo la partita con l’Elche.

Chi è Mamardashvili, portiere sul quale punta Rino

Giorgi Mamardashvili è un portiere classe 2000 nato a Tbilisi e alto quasi due metri ma molto agile tra i pali e bravo nelle uscite. Dall’arrivo di Gattuso sta avendo una crescita costante sotto tutti i punti di vista, anche con i piedi.