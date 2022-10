Calciomercato Lazio, su Luis Alberto anche una squadra italiana

Calciomercato Lazio, Luis Alberto non interessa solo al Siviglia

Non solo mercato in entrata per la Lazio: il club biancoceleste è attento anche sul fronte delle cessioni, in particolare sulla situazione di Luis Alberto. Il trequartista spagnolo infatti è sempre nel mirino del Siviglia, club per il quale il Mago ha sempre dichiarato di voler tornare un giorn, ma ora spunta anche una big italiana.

Mercato Lazio, anche il Milan su Luis Alberto

Anche il Milan si era interessato alla situazione di Luis Alberto dopo la partenza di Calhanoglu, e ora i rossoneri, così come il Siviglia, potrebbero tornare alla carica per Luis. Molto difficile possa partire già a gennaio. Più probabile che, con un’offerta giusta, possa andar via in estate.