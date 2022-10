Calciomercato Napoli, dai rinnovi al nuovo talento del Napoli: ecco i piani di Giuntoli

Giuntoli prepara altri 4 rinnovi dopo Meret e Zerbin

Prima parte di campionato esaltante per il Napoli che ora, però, deve pensare a blindare i pezzi pregiati. I primi due sono Lobotka e Rrahmani con lo slovacco in scadenza nel 2025 mentre l’ex Hellas Verona nel 2024. Entrambi sono pronti a rinnovare per cifre intorno ai 2,5 milioni di euro netti a stagione. In un secondo momento si penserà ai contratti in scadenza nel 2026 con riferimento a Di Lorenzo e Anguissa su tutti.

Il capoluogo campano accoglie il nuovo talento classe 2005

Oltre ai rinnovi, in casa Napoli si pensa soprattutto in ottica futura. Nel Napoli Primavera si è aggregato in questi giorni Noah Mutanda, centrocampista tedesco nato a Duderstadt cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Schalke 04 e attualmente era svincolato dallo scorso giugno.