Calciomercato Roma, il Torino vuole l’attaccante per gennaio

Calciomercato Roma, Shomurodov in uscita

Nella Roma non sta trovando molto spazio nonostante la permanenza durante il mercato estivo, ma Eldor Shomurodov continua a interessare a molti club di Serie A. L’attaccante uzbeko era stato vicinissimo ad indossare la maglia del Bologna, salvo poi rimanere in giallorosso proprio negli ultimi giorni di mercato.

Mercato Roma, il Torino è interessato a Shomurodov

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Torino è interessato a Eldor Shomurodov per gennaio. I granata devono rinforzare il reparto offensivo e l’uzbeko interessa, così come vengono monitorati Petagna del Monza e Boving dello Sturm Graz. Shomurodov, come riporta il quotidiano sportivo, grandirebbe l’opzione granata.