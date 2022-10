Cremonese-Modena, probabili formazioni e dove vederla

Si chiudono con la giornata di oggi i sedicesimi di Coppa Italia. Allo Zini di Cremona, scenderanno in campo Cremonese e Modena. Per i grigiorossi ci sarà un’opportunità per Ciofani e Afena Gyan, che stanno giocando poco in campionato, mentre il Modena, dopo aver eliminato il Sassuolo, punta a far fuori un’altra squadra di categoria superiore.

Cremonese-Modena, probabili formazioni

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Escalante; Zanimacchia, Meite, Afena-Gyan; Ciofani.

Modena (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Bonfanti; Diaw

Cremonese-Modena, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su Italia 1.