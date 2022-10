Juventus, Chiesa non recupera: ecco quando torna

Bianconeri costretti ad attendere ancora un po’

Ci sperava mister Allegri così come tutta la dirigenza della Juventus. Purtroppo il rientro di Federico Chiesa è ancora rimandato. Molto probabile quindi che l’allenatore non lo convocherà per la gara interna contro l’Empoli. D’altronde c’era da aspettarselo. La prassi di rientro di un giocatore infortunato di solito prevede un test match apposito e sebbene quello a lui dedicato doveva andare in scena ad inizio settimana, alla fine non se n’è più fatto nulla. L’ala bianconera quindi dovrà attendere le prossime gare con il Benfica e poi con il Lecce.

Il suo è stato un infortunio piuttosto serio che lo ha tenuto lontano dai campi per ben 10 mesi. Accadde tutto il 9 gennaio nella sfida con la Roma. Rottura del crociato anteriore sinistro. Operato successivamente il 24 gennaio, iniziò un percorso riabilitativo lungo 7 mesi che ad oggi lo ha portato a riallenarsi col gruppo dallo scorso 3 ottobre. Oggettivamente poco.