Milan, Pioli sorride: il giocatore torna a disposizione dopo l’infortunio

Milan, ecco chi è tornato dall’infortunio

Il Milan sorride e piange allo stesso tempo. Se da un lato i rossoneri festeggiano perché pian piano stanno ritrovando i giocatori precedentemente infortunati, dall’altro lato preoccupa la ricaduta di Maignan, il quale è costretto a fermarsi nuovamente per un dolore muscolare. L’ultimo a essere tornato dai box è Charles De Ketelaere, il quale ha ripreso ad allenarsi con il e sarà quindi disponibile per le prossime partite.

Milan, un altro ritorno oltre De Ketelaere

Il belga giocherà sabato contro il Monza anche se non è certa la sua titolarità. L’altro ritorno è quello di Simon Kjaer che con molta probabilità partirà titolare contro il Monza in coppia con Tomori. Importanti recuperi per il Milan non solo in vista del match di Serie A, ma anche per la partita contro la Dinamo Zagabria la prossima settimana, fondamentale per il passaggio agli ottavi di finale di Champions League.