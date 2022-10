Calciomercato Inter, Ausilio guarda in Liga per il difensore

Calciomercato Inter, nerazzurri alla ricerca di un difensore

Il mercato dell’Inter continua a fari spenti: il futuro di Milan Skriniar è tutto da decifrare, con il rinnovo dello slovacco ancora in alto mare, e per questo i nerazzurri si stanno già muovendo per trovare un eventuale sostituto nel pacchetto arretrato.

Mercato Inter, Ausilio punta Diakhaby del Valencia

Come riporta calciomercato.com, il 18 ottobre Ausilio è stato visto allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán in occasione di Siviglia-Valencia: osservato speciale era Mouctar Diakhaby, classe ’96 in scadenza con il Valencia. Al momento il calciatore non ha trovato l’intesa con il club spagnolo e l’Inter sta provando a inserirsi per portarselo via.