Calciomercato Lazio, il centrocampista è ad un bivio: Sarri vuole trattenerlo

Calciomercato Lazio, i bianconeri vogliono il “Sergente”

Un inzio di campionato strepitoso per Milinkovic-Savic diventando sempre di più leader dei biancocelesti. Visto le sue giocate meravigliose e il modo in cui riesce a caricarsi la squadra sulle spalle, ne fa uno dei centrocampisti più forti di Europa e il più forte in Italia. Maurizio Sarri lo sa e farà di tutto per trattenerlo.

Lazio-Juventus, il filo conduttore di Londra

Il destino del sergente è ancora incerto proprio per via delle sue prestazione. Infatti, il centrocampista serbo, è nel mirino della Juventus che potrebbero provare il colpo visto l’interesse del Chelsea per Rabiot. Il club inglese è pronta ad offrire 10 milioni per il calciatore. Nel caso di conclusione positiva libererebbe l’ingaggio pronto per Milinkovic-Savic (7 milioni).