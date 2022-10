Calciomercato Milan, il futuro di Leao è scritto: i dettagli

Calciomercato Milan, difficile il rinnovo di Leao

Il Milan si trova in mezzo alla questione rinnovo di Rafael Leao: il talento portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024 ma in questi giorni sono partite le trattative per un prolungamento che appare molto difficile. Probabile che lo scenario sia molto simile alle questioni Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, come riporta calciomercato.com.

Mercato Milan, probabile la cessione di Leao entro il 2024

Nonostante le dichiarazioni di rito di Maldini, non sussistono già più le condizioni minime affinchè Leao rimanga al Milan per più di un altro anno e mezzo. Perdere a zero Leao sarebbe un sacrilegio economico imperdonabile. L’attuale valore economico di Leao sul mercato è già di gran lunga superiore a quello di Donnarumma, Calhanoglu e Kessiè al momento della partenza. L’ipotesi più probabile resta una partenza nel mercato estivo, ma attenzione a possibili scenari già a gennaio.