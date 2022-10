Dybala, corsa contro il tempo in stile Nadal

Dybala, cura Nadal per tornare presto in campo

Paulo Dybala non vuol perdere il mondiale, l’argentino imita la cura già utilizzata in passato da Nadal per accorciare i tempi di recupero. Come riporta mediaset, l’attaccante tenta di accorciare i tempi di recupero della lesione muscolare subita dopo aver segnato su rigore e per farlo si è affidato alla cura con i fattori crescita, come fatto in passato dal tennista spagnolo e altri sportivi. Verrà usato del plasma ricco di piastrine con un trattamento capace di stimolare la rigenerazione dei tessuti.