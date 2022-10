Big Rom lavora ancora a parte e salta il match con la viola, ma l’attesa è quasi giunta al termine

La strada della prudenza è la strada scelta da Inzaghi e lo staff dell’Inter per il ritorno in campo di Romelu Lukaku. Pochi minuti di allenamento per il gigante belga nella seduta di stamane con il resto della squadra. Una volta staccatosi dal resto del team, Lukaku ha lavorato duro con lo staff per il resto dell’allenamento mattutino. Inevitabile la sua esclusione nel match contro la Fiorentina.

Obiettivo Champions per Inzaghi

Il tecnico nerazzurro vuole mettere definitivamente in cascina il passaggio agli ottavi in Champions. Proprio per questo l’attaccante belga in questi giorni resterà ad Appiano Gentile per recuperare del tutto ma vederlo in campo con il Viktoria Plzen resta in forte dubbio. Una probabile esclusione alla ricerca di una completa e rassicurante guarigione.