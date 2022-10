Juventus-Empoli, le ultime sulle formazioni

Juventus-Empoli, le probabili formazioni

La Juve ospita l’Empoli, una gara da non fallire per i bianconeri di Allegri. Bonucci e compagni devono rilanciarsi in campionato per evitare di perdere ulteriore terreno dalle posizioni che contano. Una vittoria per rilanciarsi, questo l’obiettivo dei bianconeri.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro. All. Zanetti