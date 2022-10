Juventus-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

Rientrerà Milik al fianco di Vlahovic in attacco

L’undicesima giornata di Serie A si aprirà a Torino con la sfida tra Juventus ed Empoli. I bianconeri, dopo la vittoria sul Torino, hanno ripreso fiducia, stando alle parole di Allegri. Pogba e Chiesa sono tornati in gruppo, ma non saranno ancora disponibili. Dal primo minuto tornerà però Milik e far coppia con Vlahovic, mentre Bonucci prenderà posto al centro della difesa data l’assenza di Bremer.

Juventus-Empoli, probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano

Juventus-Empoli, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN.