Juventus, asse Torino-Madrid molto caldo. Morata e De Paul i protagonisti

Parla l’ex bianconero Morata. La Juve rappresenta il passato, è il momento di vincere con l’Atletico.

L’attaccante spagnolo, tornato all’Atletico Madrid, negli ultimi giorni ha detto la sua in merito alla sua ultima esperienza in Serie A. Morata ha sottolineato come l’ultima stagione sia stata importante per lui, ma ha sottolineato soprattutto l”importanza del destino che lo ha riportato alla casa madre, dai Colchoneros. Inoltre ha ribadito la fiducia e la bontà del mister Simeone, sempre disponibile per lui nonostante gli ultimi anni complicati per l’attaccante.

Interesse Juventino per De Paul, ma i Colchoneros non lo cederanno facilmente.

I rapporti tra la Juventus e l’Atletico sembrano essere abbastanza incrinati per via della situazione Morata. Questa rigidità potrebbe incidere anche su altre operazioni. Infatti nelle ultime settimane è scoppiato il caso De Paul a Madrid, l’argentino è in rottura con Simeone e il resto della dirigenza. Il giocatore vorrebbe lasciare la squadra a gennaio e sulle sue tracce c’è proprio la Juve. I Colchoneros valutano il centrocampista circa 35 milioni di euro, ma stando alla stampa spagnola, il club di Madrid chiederà almeno 40 milioni di euro alla Juve in caso di interesse reale senza ulteriori sconti.