Allenamento super per Raffaella Fico

Bella più che mai, Raffaella Fico non passa mai inosservata. La bellissima showgirl si impegna in un allenamento intenso per un Lato B da urlo. In palestra, tra squat e macchinari Raffaella mostra un fisico da pin up, e i followers apprezzano.

ALLENAMENTO LATO B RAFFAELLA FICO