Roma, Ibanez carica la squadra: “Contro il Napoli sfida difficile ma vogliamo vincere”

E’ un momento d’oro per Roger Ibanez. Il difensore è titolare nella squadra di Mourinho ritagliandosi così anche un posto in Nazionale. Il calciatore brasiliano ha poi parlato in vista della sfida di domenica dell’Olimpico.

Roma, Ibanez: “Siamo forti e vogliamo provare a vincere”

“Una partita molto importante per la classifica e vogliamo vincere per restare in alto. Abbiamo avuto una buona settimana per lavorare e preparare la squadra a questa partita, ma sappiamo quanto sarà difficile ed equilibrata. Abbiamo un obiettivo prefissato e stiamo cercando di raggiungerlo. Ci sono tante squadre di qualità, ma la nostra ha tenuto giocatori importanti e ha aggiunto rinforzi di qualità. Abbiamo cercato di mantenere un buon livello ed è successo”. Queste le parole del difensore riportate a MondoSportivo Brasil.