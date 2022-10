Serie B: il programma della 10^ giornata e dove vederla in TV

Il programma della 10^ giornata di Serie B

Il weekend di serie B ci regala partite interessanti con ternana-Genoa che si sfideranno al Liberati, una gara che vale la vetta della classifica, che le Fere già occupano in solitaria.La Reggina riceve un Perugia ultimo e sempre più in crisi di risultati, il Bari è in trasferta a Frosinone in un match non semplice per i biancorossi. Domenica i due posticipi vedranno il Palermo che attende al Barbera il Cittadella, mentre il Pisa all’Arena Garibaldi ospita il Modena.

Di seguito il programma della 10^ giornata:

Sabato 22 ottobre

Brescia-Venezia, ore 14.00

Como-Benevento

Frosinone-Bari

Reggina-Perugia

Spal-Cosenza

Sudtirol-Parma

Ternana-Genoa, ore 16.15

Domenica 23 ottobre

Palermo-Cittadella, ore 16.15

Pisa-Modena

Lunedì 24 ottobre

Ascoli-Cagliari, ore 20.30