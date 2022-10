Verso Fiorentina-Inter, i dubbi di formazione di Inzaghi

Fiorentina-Inter, le scelte di Inzaghi

Si avvicina Fiorentina-Inter, i nerazzurri di Inzaghi chiamati all’esame in casa viola, non ci sarà Lukaku, il belga ancora fermo ai box per infortunio. A centrocampo verso la conferma di Calhanoglu davanti alla difesa con Asllani ancora in panchina. In attacco spazio alla coppia Lautaro Martinez-Dzeko.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Kouamé, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.