Calciomercato Juventus, ipotesi rinnovo per Rabiot

Calciomercato Juventus, la doppietta di Rabiot certifica la rinascita

Un nuovo “acquisto” per la Juventus: dopo la doppietta nel match contro l’Empoli, i bianconeri possono dire di aver ritrovato un giocatore completamente rinato, ovvero Adrien Rabiot. Il calciatore in crisi dei primi anni ora non c’è più, avendo lasciato il posto a un giocatore più maturo e funzionale nello scacchiere di Allegri.

Mercato Juventus, per Rabiot ora c’è l’ipotesi rinnovo

Vista la situazione, per Rabiot ora si prospetta l’ipotesi di un rinnovo: come riporta calciomercato.com, aspettare troppo per avviare eventuali dialoghi per la trattativa di rinnovo, però, potrebbe essere controproducente considerando proprio il rinnovato appeal del francese su scala internazionale. Il Mondiale in tal senso rappresenterà un punto di svolta.