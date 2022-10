Calciomercato Milan, scelto il vice Maignan

Calciomercato Milan, serve un vice Maignan

Il Milan si muove per cercare un vice Maignan: dopo l’ennesimo infortunio al polpaccio per il portiere francese, che tornerà nel 2023, i rossoneri sono alla ricerca di un secondo più affidabile di Tatarusanu. Mirante garantisce esperienza nel ruolo di terzo portiere, ma anche lui come il portiere rumeno, ha il contratto in scadenza nel 2023.

Mercato Milan, i nomi per il vice Maignan

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i nomi scelti dal club per il secondo portiere sono quelli di Terracciano e Sportiello, ma attenzione anche ad altre possibilità. In ogni caso difficilmente si interverrà sul mercato di gennaio, dal momento che Maignan riprenderà regolarmente il suo posto.