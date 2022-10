Fiorentina-Inter, probabili formazioni e dove vederla

L’Inter in ripresa è atteso all’esame del Franchi. I nerazzurri, dopo le ultime due vittorie consecutive in campionato, sembrano essersi rimessi in careggiata. Inzaghi non avrà ancora Lukaku e ci sarà Correa a far coppia con un ritrovato Lautaro. La Fiorentina, invece, dopo la prima giornata ha raccolto solamente una vittoria in campionato. Potrebbe essere l’ora di Cabral, dato che Jovic non è al meglio: l’ex Basilea avrebbe un’opportunità importantissima per imporsi.

Fiorentina-Inter, probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Cabral, Kouamé, Gonzalez

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Correa

Fiorentina-Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.