Fiorentina Inter, risultato e tabellino (3-4)

È pazza Inter

Una partita degna della Pazza Inter perché in questo march succede di tutto. Nemmeno il tempo di metterci comodi che l’Inter subito passa in vantaggio. Dopo un solo minuto di gioco i nerazzurri sbloccano il match con un goal di Barella su assist di Lautaro Martinez. Oltre il danno, anche la beffa per la viola perché dopo soli 7 minuti di gioco Nico Gonzalez è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Al suo posto Ikone, il quale sfiora il goal poco dopo essere entrato in campo. Al 14′ minuto l’Inter raddoppia con Lautaro Martinez che ubriaca Martinez Quarta e batte Terraciano, realizzando così il suo quinto goal in questa stagione di Serie A. Dopo il goal l’Inter allenta un po’ la presa e la Fiorentina prende campo e al 32′ minuto la viola accorcia le distanze con un goal di Cabral su rigore, assegnato da Valeri in seguito ad un brutto intervento di Dimarco su Bonavenura.

L’Inter inizia in attacco il secondo tempo ed ha subito un’occasione con Lautaro Martinez che colpisce di testa su un cross da calcio d’angolo; il tentativo dell’argentino viene però bloccato dal portiere della viola, il quale respinge sopra la traversa. Al 59′ avviene il colpo di scena al Franchi: la Fiorentina rimonta e torna in parità con un super goal di Ikone che, con un tiro a giro, batte Onana. L’Inter però non si arrende e torna in vantaggio al 73′ con Lautaro Martinez che realizza il rigore che egli stesso in precedenza si era procurato. La Fiorentina ci prova fino all’ultimo e trova il pareggio con un grandissimo goal di Jovic, il quale con un tiro al volo butta la palla alle spalle di Onana. I nerazzurri però hanno altre idee e all’ultimo azione di gioco l’Inter la chiude con Mkhitaryan, ponendo fine ad una partita al cardiopalma.

Fiorentina – Inter 3-4: risultato e tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò (83′ Venuti), Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (83′ Terzic); Bonaventura, Amrabat (83′ Barak), Duncan (53′ Jovic); Kouamé, Cabral, N.Gonzalez (8′ Ikoné). A disp. Cerofolini, Gollini, Saponara, Maleh, Ranieri, Zurkowski, Mandragora, Bianco, Igor. All. Italiano

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian (67 Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (67′ Gosens); Correa (61′ Dzeko), Martinez (85′ Bellanova). A disp. Handanovic, Cordaz, Asllani, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti, Stankovic, Bastoni). All. Inzaghi.

Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 2′ Barella; 15′, 60′ Lautaro Martinez; 33′ Cabral, 60′ Ikonè, 90′ Jovic, 95′ Mkhitaryan

Ammoniti: 35′ Bonaventura, 38′ Dodo, 54′ Amrabat, 79′ Milenkovic ; 35′ Acerbi, 56′ Barella, 38′ Inzaghi