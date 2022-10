Inter, settimana importante per il mondo nerazzurro. Sarà l’ultima stagione di Zhang?

Giorni importanti per Zhang e la sua Inter: dalla Fiorentina al nuovo stadio

Sono giorni di fuoco per il mondo nerazzurro, dove in questo momento oltre alla giusta concentrazione rivolta al match con la Fiorentina, i dubbi e le perplessità non mancano per vicende extra calcistiche. Innanzitutto, Inzaghi è chiamato a fare risultato in campionato in una gara molto complicata a Firenze, e poi a blindare definitivamente la qualificazione in Champions contro il ViKtoria Plzen.

Zhang verso l’addio

Novità importanti arrivano però fuori dal campo. A parlare è Giuseppe Sala, sindaco di Milano, riguardo il progetto presentato per il nuovo stadio. Il tutto verrà affrontato naturalmente venerdì 28 ottobre nel CDA programmato dalla società nerazzurra. Il ruolo fondamentale, come sempre toccherà a Steven Zhang, presidente dell’Inter che sembra essere deciso sul futuro del club. Quasi sicuramente dalla prossima stagione la società cambierà, ma nonostante ciò Zhang ha evidenziato la sua volontà di supportare la squadra in questi momenti alquanto complicati seguendo la squadra nella trasferta a Firenze, per poi arrivare all’assemblea di venerdì dove si prenderanno decisioni fondamentali.