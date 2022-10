Italia al Mondiale? Il regolamento parla chiaro

Italia al Mondiale in Qatar? Impossibile…

Si è tornato a parlare di possibile ripescaggio dell’Italia, la speranza di prendere il posto dell’Iran al mondiale Qatar 2022, ma il regolamento parla chiaro. Una semplice illusione, una cruda realtà.

Il regolamento parla chiaro: Nel caso, assai remoto riporta Mediaset, in cui l’Iran dovesse essere escluso dai Mondiali, non ci sono possibilità che all’Italia venga assegnata una wild card che permetterebbe il ripescaggio a Qatar 2022, in quanto detentrice del titolo europeo per nazioni. Il regolamento parla chiaro. Nel caso di esclusione di una selezione, non si guarderebbe al ranking FIFA (che in questo caso premierebbe gli azzurri) ma verrebbe scelta una rappresentativa della stessa confederazione di quella esclusa. Il posto, dunque, sarebbe assegnato agli Emirati Arabi, eliminati dall’Australia nei playoff.