Milan-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Berlusconi torna a sfidare il Milan. Primo incrocio in Serie A tra i rossoneri e il Monza. Dopo 3 vittorie di seguito, i brianzoli hanno perso contro l’Empoli, interrompendo l’imbattibilità di Palladino. Il Milan, invece, ha vinto in una gara sofferta contro il Verona. In avanti dovrebbe vedersi Origi, al posto di Giroud, così come dovrebbe tirare il fiato Leao, facendo spazio a Rebic. In porta, confermato Tatarusanu, visto che Maignan rientrerà a gennaio.

Milan-Monza, probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Gytkjaer

Milan-Monza, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN.