Roma-Napoli, statistiche e precedenti. Mourinho “bestia nera” di Spalletti

Le statistiche del big match Roma Napoli

In questa undicesima giornata di campionato, di match interessanti e importanti per la classifica ce ne sono davvero tanti. Roma-Napoli è il match clou che andrà a chiudere questo avvincente weekend di Serie A. Gli azzurri sono chiamati a confermare il primo posto in classifica in quel dell’Olimpico, dove i precedenti non sorridono ai ragazzi di Spalletti. I padroni di casa si sono aggiudicati 33 vittorie, mentre gli ospiti solo 13. Sono 29 invece i match terminati in parità.

Spalletti non ha mai battuto Mourinho

L’allenatore portoghese è la “bestia nera” del tecnico di Certaldo. Fin qui, ne sei precedenti tra i due, Spalletti ha ottenuto solo 3 pareggi, venendo sconfitto nei restanti 3 incontri. Mourinho si aggiunge così alla lista, seppur breve, di allenatori mai battuti dal tecnico azzurro che comprende Claudio Ranieri, Bruno Conti e Oscar Tabarez.