Salernitana-Spezia, probabili formazioni e dove vederla

Tra Salernitana e Spezia ci sarà un importante scontro diretto per la salvezza. Nell’ultima gara, i campani hanno perso a San Siro, mentre i liguri hanno pareggiato in casa contro la Cremonese. Rispettivamente con 10 e 9 punti, una vittoria consentirebbe loro di fare un bel balzo in avanti. In attacco ci sarà la sfida a distanza tra Nzola e Dia che potrebbe essere decisiva per il match.

Salernitana-Spezia, probabili formazioni

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli.

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Agudelo, Kiwior, Bourabia; Holm, Nzola, Gyasi

Salernitana-Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.