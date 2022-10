Bologna-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

La sfida tra Bologna e Lecce sarà l’unica del pomeriggio di Serie A. Non arrivano due squadre nel pieno della loro condizione. I salentini, infatti, hanno vinto solamente una partita in stagione e hanno conquistato 2 punti nelle ultime 3. Si è però risvegliato Ceesay che ha segnato nell’ultima giornata contro la Fiorentina. Il Bologna, con Thiago Motta, ancora non ha svoltato: i 3 punti mancano dall’11 settembre. Tornerà però Arnautovic, capocannoniere dei felsinei.

Bologna-Lecce, probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda

Bologna-Lecce, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 15:00, sarà visibile su DAZN.