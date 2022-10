Inter, in Champions torna Lukaku

Contro il Viktoria Plzen mercoledi l’Inter ritroverà dopo un lungo stop Lukaku. Il bomber belga si è allenato con i compagni, Inzaghi avrà di nuovo a disposizione l’attaccante anche se difficilmente verrà impiegato dal 1′. In attacco spazio alla coppia Lautaro Martinez-Dzeko, con il bomberone Lukaku pronto a subentrare se necessario. In palio il passaggio del turno, riavere a disposizione Lukaku è certamente una buona notizia per Inzaghi e per i tifosi interisti.