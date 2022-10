Paola Egonu, polemiche sul razzismo alle spalle?

Paola Egonu è il simbolo del volley in Italia, una vera top player, per molti la pallavolista più forte al mondo. Di recente la polemica sul razzismo, con Paola pronta a lamentersi per esser stata ‘accusata di esser italiana’, fortunatamente il pensiero di chi non ragiona. Gli italiani, appassionati di sport e non, amano Paola, certamente ‘una di noi’. Il volley e l’Italia tifano per Paola, forza Egonu!

PAOLA EGONU VIDEO