Il Napoli sbanca l’Olimpico di Roma e vola in testa alla classifica

Partita tesissima a Roma, ma il Napoli vince e si lancia in testa alla classifica, vittoria sofferta e Spalletti deve ringraziare Osimhen che si è inventato il gol dei tre punti. Alla fine la vince Spalletti che ha forse studiato meglio la partita, è il terzo match contro le lgrandi che vince fuori casa ed a questo punto è la favorita alla vittoria finale anche se la strada è ancora lunga. L’ex allenatore della Roma ha comunque dimostarto molto coraggio fino ad oggi, a San Siro mise Zerbin mentre stasera ha lanciato Gaetano che l’anno scorso giocava in ba in prestito alla Cremonese. Nove vittorie consecutive fuori casa a questo punto non sono casuali, ed il Napoli merita di essere lassù. La Roma resta l’eterna incompiuta, con un attacco che non punge a casusa dell’assenza di Dybala. La rete all’80’, Osimhen pescato in verticale supera Smalling in velocità e trova un grandissimo diagonale al volo.

Il tabellino

Roma-Napoli 0-1

Marcatori: 80′ Osimhen

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (82′ El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara (82′ Matic), Spinazzola (85′ Shomurodov); Zaniolo, Pellegrini; Abraham (64′ Belotti). All. Mourinho

A disposizione: Boer, Svilar, Shomurodov, Vina, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombélé (57′ Elmas), Lobotka, Zielinski (75′ Gaetano); Lozano (75′ Politano), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Simeone, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori