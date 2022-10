Udinese-Torino, probabili formazioni e dove vederla

L’avvio alla domenica di Serie A verrà dato dalla sfida tra Udinese e Torino. I bianconeri sono ancora imbattuti in campionato alla Dacia Arena e vogliono continuare a respirare l’aria dell’alta classifica. Dopo la sconfitta in Coppa Italia rientrerà la coppia d’attacco titolare Beto-Deulofeu supportata da Samardzic a dare qualità. Nel Torino ci sarà in avanti Pellegri con Juric che ha chiesto ai suoi una prova di carattere per dimenticare il derby.

Udinese-Torino, probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Beto, Deulofeu

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri

Udinese-Torino, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 12:30, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.