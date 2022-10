Udinese – Torino, risultato e tabellino (1-2)

Pellegri stende l’Udinese e regala la vittoria al Toro

Un primo tempo molto fisico ed equilibrato tra Torino ed Udinese con il Toro che passa in vantaggio al 14′ minuto con un goal di Ola Aina: incursione di Vlasic sulla fascia sinistra che crossa per Miranchuk, il quale la appoggia per Aina che realizza il suo primo goal in questa stagione di A. L’Udinese cresce e si butta in avanti e pareggia al 26esimo con Deulofeu su assist di Udogie, il quale aveva recuperato il pallone in seguito agli errori di Savic e di Zima.

Il secondo tempo si trascina all’insegna dell’equilibrio totale; solo al 58′ abbiamo la prima azione pericolosa della seconda metà di gioco con Deulofeu che, a tu per tu con Savic, tira addosso al portiere, sprecando così l’occasione per il possibile vantaggio bianconero. Al 68′ Pellegri sfrutta il buco della difesa dell’Udinese e dopo il passaggio di prima di Radonjic, insacca il pallone in rete e porta il Toro sull’1-2, regalando così la quarta vittoria stagionale ai granata.

Udinese – Torino 1-2: risultato e tabellino

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez (83′ Ehizibue), Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic (65′ Lovric), Walace (81′ Nestorovski), Makengo (65′ Arslan), Udogie; Deolofeu, Success (65′ Beto). A disp. Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwah, Buta, Nuytinck. All. Sottil.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Aina, Ricci (66′ Linetty), Lukic, Lazaro (62′ Vojvoda), Miranchuk (62′ Radonjic), Vlasic; Pellegri (90′ Karamoh). A disp. Fiorenza, Gemello, Sanabria, Rodriguez, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Djidji, Garbett. All. Juric.

Arbitro: M. Marchetti di Ostia Lido

Marcatori: 26′ Deulofeu 85′ Bijol; 14′ Ola Aina, 69′ Pellegri;

Ammoniti: 32′ Success, 79′ Deulofeu, 85′ Bijol ; 34′ Lazaro, 68′ Ola Aina, 71′ Milinkovic-Savic, 86′ Linetty