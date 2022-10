Calciomercato Inter, nessun rimpianto

Dumfries sempre più fondamentale

Le prestazioni di Denzel Dumfries non stano certamente passando inosservate in questa prima parte di stagione. Soprattutto non stanno facendo rimpiangere Hakimi, centrocampista ventitreenne passato al PSG dopo aver vinto con l’Inter uno scudetto. Ereditare quindi il suo posto non era sicuramente impresa facile, ma l’olandese non ha deluso le aspettative e si sta dimostrando pedina importante per l’intera squadra. Ovviamente ciò ha attirato su di lui le attenzioni di alcuni top club europei, tra i quali Chelsea e Bayer Monaco.

Calciomercato Inter, londinesi più interessati

I tedeschi del Bayer, inizialmente interessati a Dumfries, col tempo hanno in parte desistito, rimandando la questione a futuri sviluppi. Chi invece sembra realmente fare sul serio è il Chelsea. Blues e neroazzurri infatti dovranno obbligatoriamente riaprire i dialoghi anche per la questione Lukaku. L’Inter però non è disposta a privarsi del suo gioiellino olandese e ne tantomeno a farlo rientrare come contropartita in una trattativa per l’attaccante belga. Mai dire mai però, perché se poi l’offerta che verrà presentata risulterà irrinunciabile, allora sarà tutto da rivedere.