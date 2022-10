Calciomercato Juventus, due i sogni proibiti

Il punto di Ceccarini

La Juventus sta monitorando due profili molto interessati per costruire la squadra del futuro. Ad affermare ciò è l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini che sul suo editoriale Tuttomercatoweb.com riporta quanto segue: «La Juventus si sta orientando verso un tipo di mercato che, a parte qualche eccezione (vedi il sogno Milinkovic-Savic), sia sostenibile e di prospettiva. Di sicuro uno dei settori nei quali il club bianconero è intenzionato a intervenire è la difesa. Uno dei profili seguiti è sempre Evan N’Dicka, classe ‘99 in scadenza di contratto nel giugno 2023. Il centrale francese a ora non sembra intenzionato a rinnovare e per questo Cherubini e Nedved potrebbero già fare un tentativo per gennaio. Se l’Eintracht di Francoforte dovesse chiedere troppo, i bianconeri potrebbero bloccarlo in vista della prossima stagione. Ma c’è anche un altro difensore che la Juventus ha messo sotto la luce dei suoi riflettori: Strahinja Pavlovic, classe 2001 del Salisburgo e nazionale serbo. È chiaro che si parla del prossimo anno visto che a gennaio la società bianconera non può fare operazioni su extracomunitari avendo già occupati i due slot con Kostic e Paredes».