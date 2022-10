Calciomercato Juventus, Mckennie via: un club di Premier sulle sue tracce

Permanenza di Mckennie sempre più in bilico

La Juventus è al lavoro per preparare al meglio la sfida di domani sera al Da Luz contro il Benfica. Reduce da una vittoria convincente per 4-0 ai danni dell’Empoli, chi ha contribuito alla vittoria dei bianconeri è sicuramente Weston Mckennie. Nonostante la grande fiducia riposta da Allegri in questo avvio di stagione sul texano, la dirigenza bianconera sarebbe comunque pronta ad ascoltare eventuali offerte dall’estero. Sulle sue tracce da diverso tempo c’è il Tottenham di Antonio Conte che lo vorrebbe portare a Londra.

Pronta l’offerta del Tottenham per l’ex Schalke

Weston Mckennie ha sempre alternato grandi prestazioni a prestazioni meno convincenti. La Juve non lo ritiene incedibile e se dovesse arrivare un’offerta vantaggiosa dall’estero potrebbe cederlo. Il Tottenham sarebbe pronto a presentare un’offerta da circa 30 milioni per il texano, la Juve ci pensa.