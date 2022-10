Calciomercato Lazio, colpo dalla Premier: Tare ci pensa

L’alternativa a Immobile arriva dal Chelsea

2022 finito per Ciro Immobile. L’attaccante italiano ha subito un infortunio muscolare che lo terrà fuori dal rettangolo verde per almeno un mese e mezzo. Il poco riposo concesso all’attaccante di Torre Annunziata è il principale motivo di questo infortunio. Per prevenire questo in futuro Igli Tare pensa a un’alternativa per farlo rifiatare quando serve. Il nome in questione è Armando Broja, attaccante di proprietà del Chelsea.

Armando Broja, la chiave giusta per Sarri

Armando Broja è un classe 2001 con doppia nazionalità inglese e albanese. Un ottimo prospetto da far crescere sotto l’ombra di Immobile. Le richieste del Chelsea non sono proibitive e ne fa una valutazione tra i 20 e i 25 milioni di euro. Essendo extracomunitario, la Lazio deve fare le sue considerazioni visto che al momento possiede un solo slot disponibile.