Calciomercato Lazio, serve un vice-Immobile: ecco i nomi

Calciomercato Lazio, Sarri vuole un vice-Immobile

Ciro Immobile si dimostra ancora la grande punta che macina gol su gol e nonostante questo serve un ricambio per concedergli un pò di fiato. Il match contro l’Atalanta, vista l’assenza del numero 17, aveva portato un pò di dubbi in casa Lazio chiedendosi chi sarebbe stato capace di fare quei movimenti. Tutt’altro, i biancocelesti, senza il loro bomber sono sembrati più fluidi nel giocare il pallone grazie al fatto di non dare punti di riferimento in attacco. Zaccagni, Pedro e Anderson hanno messo in ginocchio la difesa della Dea.

Lazio, i nomi per il reparto offensiva

Cancellieri non è stato l’acquisto che ci si aspettava, infatti, mister Sarri tende a farlo giocare esterno. Perciò, Tare, deve aiutare il mister. I nomi caldi sono Boyè, ex serie A, sponda Torino e Rafa Mir, classe 97, del Siviglia.