Prossime settimane decisive

E’ notizia di poco fa che il Psg sta seguendo e monitorando il difensore del Milan Pierre Kalulu. Il difensore francese esploso nella scorsa stagione non è attualmente sul mercato e la società rossonera sta lavorando per il suo rinnovo contrattuale. Con la prossima sessione di mercato invernale ormai quasi alle porte, sicuramente tale questione verrà affrontata e vedremo quanto sarà disposto ad offrire il Psg per aggiudicarsi le prestazioni del classe 2000.